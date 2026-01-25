W Kostrzynie świętują urodziny pomysłodawcy rozbiorów Polski RobertPPK RobertPPK z facebook.com dodany: 10 godz. i 7 min temu # historia# niemcy# neuropa# 4konserwy# kostrzynnadodra# ojkofobia 63 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
@TomMen: Jak najbardziej jest sens oceniać włąśnie z perspektywy czasu. I takie postacie nie nigdy nie powinny być uczczone uroczystościami w Polsce. To tak jakby żymianie austriackiego akwareliste uczcicli uroczystościami w Izraelu.
Tymczasem upamiętnianie pruskiego dyktatora, będącego wrogiem Polaków, to zwykła kpina i plucie w twarz wszystkim naszym
W komentarzach oczywiście szambo jakby tam robili z niego co najmniej honorowego obywatela miasta albo nazywali jego imieniem główne ulice.
Jak muzeum w Malborku zrobi wydarzenie z władzami gdzie przekazane
Od niego Prusy urosły na potęgę.
Stworzył "armię, która miała państwo".
Kultura militaryzmu żywa do dziś, mimo zlikwidowania państwa pruskiego w 1948 roku.