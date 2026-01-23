Nożownik z galerii VIVO! w Stalowej Woli opuścił szpital i wraca do domu.
Zabił nożem 51-letnią kobietę i ranił osiem innych osób. Decyzja sądu jest prawomocna i oznacza definitywnie opuszczenie przez mężczyznę zamkniętego zakładu psychiatrycznego. 35-latek wrócił już do domu.wolnynajmita
biegłych p------o czy o co tam chodzi?
To będzie najwyższą kara 50zł jaką kiedykolwiek widziałem
Trzymam kciuki i życzę żebyś nigdy nie zachorowała na nic (a np. depresja dotyka co trzeciego Polaka ) i żeby wtedy cię nie zamknięto pod kluczem do końca życia boś chora i nie wiadomo co zrobisz