Wiecie co jest najgorsze w tym wszystkim? Chłop trafił do psychiatryka, tam go podleczyli I dali leki żeby brał je codziennie. Nagle jakiś bodzieć z zewnątrz i nasz pacjent przestanie brać pastylki, bo już jest zdrowy i nie potrzebuje. I od nowa psychoza się załącza i pójdzie poloeać 🤦🏻‍♀️🫤 masakra