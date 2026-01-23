Radni z Wieliczki apelują do Rzecznika Praw Obywatelskich o zaskarżenie SCT
"Niedopuszczalny dualizm prawny" i "doprowadzenie do absurdalnych sytuacji" zarzucają władzom Krakowa radni miejscy z sąsiedniej Wieliczkibadtek
48
Robienie burzy bo ktoś inny zadbał o własnych mieszkańców, już im sąd pokazał że nie mają racji.
https://lovekrakow.pl/burmistrz-wieliczki-zawiadamia-prokurature-w-sprawie-radnego-ten-sie-broni-nie-mam-nic-przeciwko
@Pawel993: Przede wszystkim politycy z Polski mają dbać o interesy Polaków żeby im się dobrze żyło, co ich obchodzi jakaś tam Ukraina.
Wieliczkańcy proszeni są o zwracanie się do organów właściwych - wojewody, marszałka i radnych małopolskich
co?
że co najmniej połowa radnych wojewódzkich to partia kościelna, której nie w głowie transport publiczny i zdrowe powietrze?
ojej
sami się - przede wszystkim spoza Krakowa - nie wybrali
@dymaczdusz: A to nie miało chodzić o ekologię?