Pomoc żywnościowa za miliony euro trafiała na sprzedaż. Jest kolejne zatrzymanie
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w związku ze sprawą organizacji religijnej, która miała zarabiać na sprzedaży żywności przeznaczonej dla potrzebujących. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Europejska.Stopa_Szopa
Człowiek traci wiarę w istnienie dobra
Niemal zawsze, gdy chcę sprawdzić sprawozdania finansowe jakiejś fundacji, to okazuje się, że ich nie ma.
Nie ma nawet prostych tabelek, a nie mówiąc o szczegółowym rozliczeniu.
Dobrze jeśli fundacja ma chociaż stronę internetową, ale często i nawet tego nie ma.
Wszystkie te zbiórki pod sklepami można z automatu uznać za wał. Nawet jeśli ktoś podaje się za wolontariusza znanej fundacji nie warto
To nie Caritas
Update:
Wielka afera wokół Kościoła Starokatolickiego. Urzędnicy od dawna mówili o "dziwnych rzeczach"
To pewnie ta fundacja, która już miała kilka afer, gdzie produkty nieprzeznaczone do sprzedaży trafiały do sprzedaży np. tutaj aż do Afryki zawędrowały
