Microsoft na World Economic Forum: Przekonamy ludzi do sztucznej inteligencji
Czyżby głos sprzeciwu społeczności i popularne hasło Microslop uderzyło w Giganta z Redmond? A może chodzi tylko o próbę odzyskania wydanych miliardów dolarów? Jedno jest pewne - AI będzie nam wpychane do gardła.cycbrilu2
Komentarze (69)
najlepsze
@ostatni_lantianin: nie zauważyłem, ja tam widzę u siebie, że wsparcie się skończyło i nic mi nikt nie u-------a ;)
Nie potrafią przekonać do swojego badziewnego win11, a do AI przekonają?
Kto dzisiaj pamięta o Windows Me? Windows Phone? Albo cytaty Gatesa, które kompletnie się nie sprawdziły i dzisiaj brzmią groteskowo? Najwyżej dinozaury się z tego śmieją w formie ciekawostki, tymczasem Microsoft utwardził się na pozycji jednej z największych big tech i niezagrożony
Tłumaczę korpomowę na nasze: załadowaliśmy się po same kule w AI, inwestorzy oczekują wyników a my nie umiemy zmonetyzować tego slopu, dlatego będziemy was cisnąć ile wlezie (i gdzie się tylko da).
Wystarczy maksymalnie utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z klasycznego interfejsu i w zamian jako jedna z nielicznych kontrolek dać chatbota.
Wywalić menu start i eksplorator z wersji Home i niech darmowi testerzy opro... znaczy użytkownicy proszą chat o odpalenie programu czy znalezienie jakiegoś pliku. Przy okazji będzie kolejny powód żeby wszystko skanować ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Coś jak blockchain miał być rewlucją w IT