Uniewinniony po 7 latach aresztu w sprawie "skóry" domaga się 22mln zł
Uniewinniony w głośnej sprawie pod kryptonimem Skóra znów walczy w sądzie. Robert Janczewski wraz z rodzicami chce zwrotu prywatnych rzeczy, biżuterii i pamiątek rodzinnych. Śledztwo rozpoczęło się w 2017 roku, zakończyło ponad rok temu, a przedmioty nadal są w depozycie.okoboji
@slawek_s: a co mial problemy ze wzwodem w areszczie? Latwo sobie wyobrazic sytzacje w ktorej ktos jest przesluchiwany i majstruja mu przy jajach, niezaleznie czy to jest https://pl.wikipedia.org/wiki/Pletyzmograf_pr%C4%85ciowy , akumulator czy cokowliek innego.
Chłop jak go zatrzymali to przez ponad rok pod klatką 24/7 auto z tajniakami stało bo mu pruli mieszkanie co do każdego cm2 żeby znaleźć jakieś ślady biologiczne. No i bali się, aby ktoś nie podpalił mieszkania czy coś.
Chłop był poszukiwany (podejrzany) przez kilka lat a na google street view z 2011 sobie kuka przez okno akurat :D
a to nie było tak że ten typ poszedł na cmentarz i przepraszal ja nad grobem za to że ja zabił? bagiety niby to nagrały
To jest upośledzony umysłowo i psychicznie człowiek na rencie.
Podejrzenia są takie że sam tego nie zrobił. Był ktoś jeszcze a on tylko pomagał. Ale nie wydał kolegów.
@scoria:
Łaskawi byli. Mogli od razu cały akumulator.
Ale 22 mln to chyba trochę przesada? Wiem że 7 lat życia to ogrom ale takie sumy to już myślenie w stylu amerykańskim gdzie każdy sądzi każdego o miliony. Chociaż z drugiej strony, jaką kwotę dać facetowi który stracił 7 najlepszych lat
@scoria: Żadna przesada. Państwo nie może odwalać takich akcji.
To byłaby optymistyczna wersja ( ͡° ͜ʖ ͡°)