Ciekawostka bo mieszkam po sąsiedzku.

Chłop jak go zatrzymali to przez ponad rok pod klatką 24/7 auto z tajniakami stało bo mu pruli mieszkanie co do każdego cm2 żeby znaleźć jakieś ślady biologiczne. No i bali się, aby ktoś nie podpalił mieszkania czy coś.

Chłop był poszukiwany (podejrzany) przez kilka lat a na google street view z 2011 sobie kuka przez okno akurat :D