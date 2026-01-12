Tauron szykuje gigantyczną inwestycję w Małopolsce. Za 6,8 mld zł powstanie nowa
Tauron Polska Energia planuje budowę jednej z największych inwestycji energetycznych w Polsce elektrowni szczytowopompowej Rożnów II o mocy ok. 767 MW. Obiekt ma powstać na południowym brzegu Jeziora Rożnowskiego (woj. małopolskie), a koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 6,8 mld zł. Start pracralf-szer
- #
- #
- #
- #
- #
- 22
- Odpowiedz
Komentarze (22)
najlepsze
To jest prawdziwy magazyn energii, a nie tam jakieś chińskie bateryjki.
Tony wody płyną, turbiny się kręcą, to jest potęga.
https://wyborcza.pl/7,75400,15392148,chinczycy-spowolnili-obrot-ziemi.html
To wygląda mega dużo :-/ 1kWh ogniw Li-ion (LFP) kosztuje $60 (wiem, bez obudowy, falownika, etc... ale to jest 10x taniej... nie o 10% tylko 10x razy mniej). Przemysłowe magazyny oparte o akumulatory (np. Tesla Megapack ), kosztują $4.7M za 19.6 MWh czyli $240/kWh, a to są już kompletne urządzenia
Więc za cenę tej szczytowo pompowej teoretycznie można by zbudować magazyn pojemności ~4,5GWh (50% większy).
W przypadku korzystnych uwarunkowań geograficznych można jednak czasem zbudować większe pojemności przy podobnych
@kwanty: nie znam się, ale podobno jest to standard, że przy wysokiej produkcji z OZE utrzymuje się jakąś część produkcji z konwencjonalnych elektrowni w celu synchronizowania częstotliwości. Słyszałem też o rozwiązaniach (chyba w Australii), gdzie turbina gazowa jest napędzana prądem (przez silnik), żeby w systemie była wymagana ilość fizycznej bezwładności.