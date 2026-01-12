Trenerzy z Izraela rozpętują bójkę na dziecięcym turnieju judo.
W czasie turnieju ekipa Izraela nie stosuje się do sędziowskich próśb i atakuje sędziego Wersję potwierdzają organizatorzy, policja i materiał wideo. W związku z 'niepoprawną, wersją, ambasada Izraela nazwała całą sytuację antysemickim atakiem - domaga się interwencji i kar.KrolWlosowzNosa
Komentarze (75)
najlepsze
Organizatorowi to narobił dodatkowych problemów nie składając zawiadomienia, bo teraz panowie Izraelici trąbią, że to ich zaatakowano a tak byłoby wszystko na piśmie, może nawet potwierdzone wyrokiem sądu.
1. Zaatakuj
2. Przerzuć winę na zaatakowanego i oskarż go o antysemityzm
3. Domagaj się przeprosin...
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
niechktoś.jpg