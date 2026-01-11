Taki off topic, w którymś filmie kanału Planeta Abstrakcja z ameryki południowej, dopytywali się ich, czy nie są czasami z Izraela, bo ci zazwyczaj robią chlew i nie chcą ich obsługiwać :) Jak widać nie tylko u nas mają Żymianie dobre opinie :)

W takich wrzutkach jak ta, jest dylemat zakopać, czy wykopać? :) Żymianie zawsze grają pokrzywdzonych i stosują kartę antysemityzmu, szkoda że nie ma filmu, żeby sobie wyrobić samemu opinie.