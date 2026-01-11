Incydent z udziałem Izraelczyków. Sprzeczne doniesienia z Bielska-Białej.
Ambasada Izraela poinformowała, że jej zawodnicy "zostali zaatakowani słownie i fizycznie" podczas turnieju zawodów judo. Organizatorzy twierdzą, że to trener izraelskiego klubu zaatakował sędziego. Policja potwierdziła wersję organizatorów.Bobito
Komentarze (119)
https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-awantura-na-lotnisku-w-hiszpanii-zydowska-mlodziez-wyrzucona,nId,22168596
W takich wrzutkach jak ta, jest dylemat zakopać, czy wykopać? :) Żymianie zawsze grają pokrzywdzonych i stosują kartę antysemityzmu, szkoda że nie ma filmu, żeby sobie wyrobić samemu opinie.
*Gestapo
@pasta_alla_carbonara: O, w końcu nie Żydzi. Szacunek za to.
Podając za: https://dziennikzachodni.pl/skandal-na-dzieciecym-turnieju-judo-w-bielsku-bialej-ambasada-izraela-protestuje-choc-to-trener-z-tego-kraju-zaatakowal-sedziego/ar/c2p2-28593797