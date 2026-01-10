Działacz pro life zgłasza kilkaset zgromadzeń miesiecznie. Nie zjawia się nikt.
W 2025 r. we Wrocławiu odwołano aż 80 proc. zgromadzeń publicznych. Większość została zgłoszona tylko po to, by niepotrzebnie zaangażować policję. Choć w teorii jest to wykroczenie, to pociągnięcie do odpowiedzialności nie zawsze jest łatwe.kasza332
Komentarze (15)
najlepsze
@zwirz: no tak, jesli zakazesz zgromadzeń nie musisz sie martwić o ich zgłaszanie.
A teraz policja nie sledzi klubu wędkarzy cyz przypadkiem nie chcą zrobić zgromadzenia
99% pracy polskiej policji to jest typowo urzędnicza robota pod statystyki, dla przykładu kupiłeś 5 lat temu na allegro klucz windowsa? no to wzywamy wszystkich, którzy te klucze kupili na przesłuchanie, wyjdzie z kilkanaście tysięcy osoób, budżet straci z kilkaset tysięcy złotych
oczywiście nie jesteś wzywany jako podejrzany, tylko jako świadek, ale policjanci mają co do roboty
?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!