ale po co policja zabezpiecza zgromadzenia? Jeśli ktoś gdzieś dostanie w ryj albo zakłóci zgromadzenie to policja powinna przyjechać na miejsce i pałować bez opamiętania tych co przeszkadzają. Ale po co prewencyjnie wysyłać policjantów, jeśli ktoś sobie spaceruje z transparentami?