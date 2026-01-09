Kraków wprowadza nowe zakazy w komunikacji. Patusom grozi mandat
Od 12 stycznia w Krakowie zaczynają obowiązywać nowe zakazy w komunikacji miejskiej. Zabronione będzie między innymi słuchanie muzyki na głośniki smartfona i darcie ryjca na głośnomówiącym. Zmiana jest odpowiedzią na liczne skargi i apele mieszkańców.Tumurochir
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Ile razy takiemu patusowi zwróciłeś chociaż uwage słownie?
@djtartini1: bywałeś dłużej na wschodzie?
Obudzili się po 15 latach.