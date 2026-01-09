Policja zapłaci karę za ujawnienie danych kobiety, która mogła mieć aborcje
Prezes UODO nałożył łącznie 78 tys. zł kary na Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Powodem było ujawnienie w komunikacie prasowym danych osobowych kobiety, wobec której policja podejmowała czynności w związku z podejrzeniem aborcji, oraz brak właściwego nadzoru nad procesami przetwarzaniaStopa_Szopa
Komentarze (33)
Do tego potrzebna jest ustawa o odpowiedzialności urzędnika państwowego.
Niestety, wszystkie rządy od początku "pieriestrojki", począwszy od rządu Mazowieckiego, robiły wszystko, by urzędnik był świętą kur... znaczy się świętą krową.
Na podatników, którzy płacą podatki na tę miernotę.
Czego by Wróblewski nie robił, jak się nie gimnastykował, to summa summarum karze on obywateli.
Straszna to kara...
Wprowadzić odpowiedzialność finansową dla funkcjonariuszy.