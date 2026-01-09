UE zatwierdza umowę handlową z Mercosur! Polska w opozycji, ale decyzja przeszła
Ambasadorzy krajów UE przyjęli tekst umowy handlowej z blokiem Mercosur (Brazylia, Argentyna i inni) poprzez głosowanie większości kwalifikowanej. Mimo sprzeciwu z Polski, Francji, Austrii i Irlandii, proces rusza dalej podpisanie planowane na 12 stycznia w Paragwaju.Oldjero
Komentarze (163)
najlepsze
1. Usługi (~70% – 73% PKB)
2. Przemysł i Budownictwo (~24% – 26% PKB)
3. Rolnictwo, Leśnictwo i Rybołówstwo (~1,5% – 2% PKB)
A
Marka Krakus należy do polskiej firmy mięsnej Animex Foods, która z kolei należy do amerykańskiego giganta żywnościowego Smithfield Foods, będącego pod kontrolą chińskiego konglomeratu WH Group (dawniej Shuanghui Group). ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Żarciki o polskim awokado i sombrero, umowa super!
Tak samo upadający ja wy od 89 roku xD Jakoś zachodni rolnicy potrafią być tańsi od was i ich produkty trafiają do nas.
5 krajów głosowało przeciw więc przeszło.
Przecież obiecywał w wyborach, że zbuduje potężną koalicję przeciwko Mercosur z Meloni i nawet ona miała go w dupie xD