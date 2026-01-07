W Berlinie ciemno i głucho, tysiące ludzi bez prądu. 30 tys gospodarstw bez prąu
Do ataku, który polegał na podpaleniu kabli na jednym z mostów w Niemczech, przyznała się ekstremistycznie lewicowa Vulkangruppe, która w przekazanym władzom dokumencie za swoje cele uznała wyłącznie prądu rządzącym oraz atak na przemysł paliw kopalnianych.enterprize
Komentarze (78)
No ale myślenia od lewactwa nie oczekujemy. Zależy im na zniechęceniu do swoich działań i polityki jak najwięcej obywateli w kraju i to akurat im się udaje, np. przez pozbawienie ich światła, ciepłej wody i ogrzewania
@Anomalocaracid: To nie jest ich pierwsze "rodeo"
Komentarz usunięty przez moderatora
Brak pradu to jedna z pierwszych rzeczy na ktora sie przygotowuje rozsadna osoba, po podstawach takich jak zapas wody czy jedzenia na parę
Ale bajeczki xD
Poza garstką fanów takiego przygotowywania się na wszystko, to prawie nikt nie ma w domach agregatu czy magazynu energii, ewentualnie jak ktoś ma firmę budowlaną to taki agregat gdzieś leży w garażu.
Co najwyżej ludzie mają zapasy wody i żywności, nawet ci w blokach, mało kto nie ma chociaż kilku paczek makaronu i ryżu.
