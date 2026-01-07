Targetem braku pradu byli bogaci? Porządny gregat inwenterowy do domu mozna przeciez kupić za 600-700 euro a jak ktos jest faktycznie bogaty to ma dawno zalozone zasilanie awaryjne bateryjne i nawet tego nie odczuł xD To dotknelo jedynie biedakow w blokach jak juz jesli mamy być szczerzy i obiektywni



Brak pradu to jedna z pierwszych rzeczy na ktora sie przygotowuje rozsadna osoba, po podstawach takich jak zapas wody czy jedzenia na parę Pokaż całość