Trzeci Polak w słynnym klubie. Oficjalne potwierdzenie
17-letni Oskar Pietuszewski został piłkarzem FC Porto - poinformowała w środę Jagiellonia Białystok, dotychczasowy klub młodego zawodnika. Transfer potwierdziło także Porto, ujawniając klauzulę odstępnego. z portugalskim klubem. W FC Porto grają już inni polscy obrońcy: Jan Bednarek i Jakub Kiwior.Bobito
@ericflat: a tego nie znam, rozwiniesz?
Co oczywiście nie zmienia faktu, że te top 3 kluby portugalskie to znakomita trampolina do najsilniejszych lig, stale przez nie