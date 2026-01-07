Liga portugalska to jedna z bardziej nudnych lig, ciągła rotacja Porto / Benfica / Sporting w top 3, czasem raz na ruski rok Braga się tam pojawi. Ekstraklasa jest ciekawsza, bo jest zwyczajnie bardziej wyrównana, ba, to jedna z najbardziej wyrównanych lig w Europie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ).

Co oczywiście nie zmienia faktu, że te top 3 kluby portugalskie to znakomita trampolina do najsilniejszych lig, stale przez nie Pokaż całość