Google wyłącza ważną funkcję Gmaila. Znika POP3 i obsługa zewnętrznych skrzynek
Od stycznia 2026 roku usługa przestanie obsługiwać pobieranie wiadomości z zewnętrznych kont e-mail za pomocą protokołu POP3 i zablokuje filtry antyspamowe, kategoryzację i inne mechanizmy Gmaila na kontach pocztowych innych dostawców. Gmail nie będzie już centralnym agregatorem poczty.jestemjakijestem1212
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 57
- Odpowiedz
Komentarze (57)
najlepsze
Pewnie emerytowany profesorek z jakiejś szkoły launsu i baunsu xDD
Teraz jeszcze tylko przypomnieć sobie gdzie tego używałem.
To że wyłączają POP3 znaczy, że wyłączają IMAP.