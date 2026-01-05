Oto najstarsze polskie dowcipy
Dowcipy ukazują się w Polsce drukiem już od XVI wieku. Odznaczały się one formą, językiem i tematyką, dobrze oddając ówczesną rzeczywistość kulturową, powiązaną z różnicami klasowymi czy dużym udziałem religii w życiu codziennym.Histmag
Wrzucam zdjęcie z 500 najlepszych polskich dowcipów z 1997, losowa strona.
Jak zrobić wielki kapitał?
Rzekł: zrobisz, ręczę honorem:
Bądź złodziejem, lub doktorem."
NA MATEMATYKA
Ziemię pomierzył i głębokie morze,
Wie, jako wstają i zachodzą zorze;
Jak często się pan masturbuje? - pyta lekarz pacjenta
- Pięć, sześć razy dziennie - wyznaje facet
- A myśli pan, że jest szansa, by pan przestał?
- A dlaczego?
- Bo próbuje pana zbadać.
Starsze małżeństwo pojechało na wycieczkę do Chicago. Na miejscu mąż orientuje się, że w torbie nie ma mapy, więc zwraca się do żony:
- Grażyna, gdzie k---a schowałaś mapy?
- Nie brałam żadnych map.
- Jak to k---a nie, przecież ci mówiłem, że masz spakować mapy. Teraz się k---a tutaj nie odnajdziemy.
W tym samym momencie do pary podchodzi jeden z mieszkańców