Chiny znowu wyprzedziły Europę tam, gdzie chciała być najlepsza.
Chiny masowo produkują stal z wodoru. Kilka dni temu chiński koncern oficjalnie uruchomił produkcję w pracującej na wodorze instalacji DRI o mocy 1 mln ton rocznie. W Europie powstają dopiero instalacje pilotażowe.Bobito
Komentarze (56)
Czej bo mi się zdaje że się zagalopowaleś.
Tytuł artykułu to "Chiny znowu wyprzedziły Europę tam, gdzie chciała być najlepsza. Masowo produkują stal z wodoru”
Możesz mi powiedzieć gdzie w składzie stali mamy wodór? Bo mi się zdaje że jest różnica gdy ktoś pisze "z wodoru" a "z pomocą wodoru" czy "przy
To, że Chiny coś produkują, to nie
@Tatiagla: to prawda.
Skoro opanowali proces transmutacji pierwiastków, to lepiej by wyszli na masowej produkcji złota...
Chińczyk wynalazł kamień filozoficzny xD Wykop, informacja prawdziwa XDD