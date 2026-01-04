Prezydent Korei chce pomóc w finansowaniu leczenia wypadania włosów
Zadbany prezydent Korei Południowej pragnie pomóc łysiejącym mieszkańcom kraju. Prezydent Lee Jae Myung przedstawił tę sugestię urzędnikom na odprawie w tym tygodniu, argumentując, że leczenie wypadania włosów dawniej uważano za "kosmetyczne", ale teraz uważa się je za "kwestię przetrwania".VoxClamantisInDeserto
Komentarze (97)
zeby wyleczyc orzyczyny
Co ty p---sz?
Azjaci ogólnie mają fioła na punkcie łysienia i siwych włosów, Chiny Japonia i właśnie Korea. Tam być łysym jest postrzegane jako przejaw nie dbania o siebie bycia gorszym mniej atrakcyjnym dużo bardziej niż w krajach Zachodnich przez to też że łysienie jest tam dużo rzadziej spotykane i tacy ludzie mocniej wyróżniają się z populacji.
Generalnie gęste grube zdrowe włosy są zdecydowanie męskim atrybutem u nich. Bardzo popularne jestem noszenie
A odnośnie tego czy w Polsce kobieta chce łysego chłopa, oczywiście że są takie które preferują łysych, oczywiście nie grubych zapuszczonych łysych kurdupli ale
Bezedura. Finasteryd.