Nie ma leków na wypadanie włosów, można tylko tymczasowo proces zahamować, jedyna opcja to przeszczep, ale i to nie jest rozwiązanie - jak byłem na konsultacji w tej sprawie to mi powiedziano, że włosy do przeszczepu pobiera się z tyłu głowy a biorąc pod uwagę, że u mnie cała góra głowy jest łysa to raz, że trzeba by robić przeszczep na dwa razy a po drugie i najważniejsze miałbym mocno przerzedzony tył