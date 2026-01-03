Jak WinRAR zarabia miliony na byciu za darmo?
Zastanawiałeś się kiedyś, jak to możliwe, że program, którego okres próbny kończy się po 40 dniach, od dekad pozostaje w pełni funkcjonalny bez wydania ani grosza? WinRAR to legenda internetu i bohater niezliczonych memów, ale pod maską nieskończonego triala kryje się jedna z najciekawszych...Wuuuwuuu
Komentarze (54)
najlepsze
Wszytko z poziomu komend .
Ale to było toporne ale jakoś działało dobrze mimo ograniczonych zasobów typu pamięć dolna / górna.
Łapcie TLDR, możecie postawić mi kawe za zaoszczędzone 9 minut życia:
Twórcy postawili na masową adopcję i brak barier, wiedząc, że zwykli użytkownicy łatwo porzuciliby narzędzie, gdyby było restrykcyjne. Prawdziwymi klientami WinRAR-a są firmy, które ze względów prawnych, wizerunkowych i organizacyjnych muszą kupować legalne licencje. Ten model stał się
@enten: Nikt kto ma mózg skoro jest 7-zip.
@speedygonzales1 @tellet @cabis @enten @Jariii: Po inwazji w lutym 2022 7-Zip znikł na chwilę z netu.
Odinstalowywałem natychmiast z desktopów Win i zmieniłem na PeaZip.
Szczególnie w świetle wcześniejszych informacji na niebezpieczniku oraz rożnych info , nawet ostatnich na temat podatności tego oprogramowania zapomniałem o oryginalnym instalatorze
PeaZip podtrzymuje algorytm 7Zip lecz nie ma podatności ¯\(ツ)/¯
Działa do dziś :)
Bez oglądania wiadomo, że może i Kowalski używa za darmo, za to firmy już nie. Po co więc oglądać filmik?
@tellet: wystarczy żeby to była instytucja państwowa z paniami grażynkami które widząc inną ikonkę już by mówiły że nie działa