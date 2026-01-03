Kłamstwa około pierwszej minuty. Wynika z tego, że winRAR był pierwszym softem do kompresji plików co jest kompletną bzdurą. ZIP i ARJ były wtedy na topie, i to lata wcześniej, było LHA i jeszcze kilka niszowych. RAR pojawił się w czasach późnego DOS-a / wczesnego Windows 95/98. Był nieco lepszy - właśnie tylko nieco, ale pozwalał np. na łatwe dzielenie achiwum na części gdy nie mieściło się na jednej dyskietce (wspomniane wcześniej Pokaż całość