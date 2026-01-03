Tajemnice Pomorza. WIERZENIA SŁOWIAN - nowy pełnometrażowy dokument
Jak wyglądała religia Słowian przed chrystianizacją Pomorza? Jakich bogów czcili dawni Pomorzanie i dlaczego koń, woda i góry miały tak ogromne znaczenie w ich wierzeniach? Trzecia część "Tajemnic Pomorza" to film dokumentalny poświęcony przedchrześcijańskim wierzeniom Słowian na Pomorzu.ArcheologiaZywa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 16
- Odpowiedz
Komentarze (16)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
Wiecie, żeby nie szły na bagna. Albo po ciemku do lasu.
Ktoś coś zauważył, powstała legenda i tak się powoli rodziła religia. Bo skoro masz zło, byty o negatywnej energii, to dla przeciwwagi musi być dobro, tak jak ludzie są dobrzy i źli.
Ciekawi są ludzie którzy deklarują się jako niewierzący ale wszelkie informacje o religii przed chrześcijańskiej trakrują jako coś fascynującego. Konformizm jest wygodny( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Pytalski_malopolan: Absolutnie błędnie stawiasz znak równości między zainteresowaniem religią a religijnością. Szczególnie jeśli chodzi o religie martwe. Niby dlaczego? To często (najczęściej?) bardziej ciekawość historii i kultury niż religijność. Jeśli poczytasz o Światowidzie to od razu znaczy, że mu boską cześć oddajesz czy jak to jest w tej wizji świata?
Religia nawet dla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kronika_S%C5%82owian
Wszystkim zainteresowanym polecam też książkę "W kręgu Światowita" - Jerzego Głosika, jest nawet na YT w formie audiobooka
https://www.youtube.com/watch?v=S5vZWyaZvm0