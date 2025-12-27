Betonowe perspektywy nad Bałtykiem. W zastraszającym tempie tracimy dzikie plaże
Na plażach rosną kolejne hotele, rozbudowują się kempingi, nad morze przyjeżdżają tysiące turystów. Coraz mniej miejsca zostało dla przyrody. Naukowcy szacują, że z 500 kilometrów strefy brzegowej aż 120 kilometrów w najbliższym czasie znajdzie się w strefach silnie zurbanizowanychgheost1410
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 50
- Odpowiedz
Komentarze (50)
najlepsze
Czemu? Bo polskie morze to dziura zabita dechami z psami szczekającymi dupą.
Przyda się tam trochę cywilizacji i rozwoju.
We Włoszech są hotele na plażach i co? Źle?
Nad morzem mają być tylko drewniane domki przeżarte przez robactwo, grill i boisko do siatki pamiętające czasy PRLu?
Stare kempingu i ośrodki domków z pewnością nie było lokalizowane w odległości 50-100m od linii wody, jak widzimy na miniaturce.
Już nie zes***cie się z tym traceniem dzikich plaż
No ale czyjś interes narusza, więc ten ktoś zawsze będzie stękał. A niech sobie stęka.
"Gdzie tam jakieś hotele i turystyka! Kto to 'widzioł' na plaży budować hotele? Na LEWADZKIM ZACHODZIE CHYBA. Ma być pioch i 15km do noclegu w agroturystyce z lat '70. Co najwyżej PARKING na wydmach"
@SaperX: koniecznie 1h = 50zł ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zaludnione mamy jakieś 0,01% plaż. Zwiększenie tego to zbrodnia wobec natury. Jeszcze by ludzie jezdzili, odpoczywali a konkurencja obnizyla by ceny. Skandal
@pafcio80: a potem cyk janusz sprowadzi do gminy 1000 opaleńców bo lokalsi śmią śmieć zarabiać coś więcej niż minimalna
nigdy nie widzialem zeby ktos wode pil nad morzem
Inna sprawa kto w ogole jezdzi do takich w--------h hoteli w Polsce, o ile jeszcze u janusza w szopie z prl idxie cos tanio wyrwac, to w tych hotelach na all inkluzie ceny sa czesto wyzsze niz to samo ale w jakiejs turcji czy innej bulgarii/grecji/egipcie. A pizga,