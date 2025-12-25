Cześć Mirki i Mirabelki,
Piszę to, bo ręce mi opadły. Może ktoś z Was miał podobny problem lub podpowie, jak jeszcze docisnąć korpo-absurd.
W skrócie:
- Jestem w upadłości konsumenckiej (czyszczenie spraw z przeszłości).
- Mam abonament w @play_polska (tylko usługi, zero rat, zero długu u nich).
- Płacę rachunki z wyprzedzeniem – obecnie mam u nich nadpłaty (od samego początku obowiązywania umowy).
- Play odciął mi dostęp do Play24 (aplikacja i WWW). Nie mogę włączyć pakietów, sprawdzić zużycia, nic.
Absurd nr 1: Play twierdzi, że blokady są wynikiem Prawa Upadłościowego i że to "Syndyk decyduje". Moja Pani Syndyk puka się w czoło i wysłała im pismo, że ona nie ma nic do mojej komórki i mają mi to odblokować. Play ma to w nosie.
Absurd nr 2: Zgłosiłem sprawę do UKE. Delegatura w Siemianowicach Śląskich odpisała mi właśnie, że "zamykają sprawę", bo... zadzwonili do Play, a pracownik Play powiedział im przez telefon, że u mnie wszystko działa i nie mam żadnych blokad.
Mam screeny z dzisiaj – blokady jak były, tak są. Play perfidnie skłamało urzędnikom państwowym w żywe oczy (albo raczej do słuchawki), a UKE uznało, że skoro korporacja tak mówi, to pewnie tak jest.
Co zrobiłem:
- Poszła "b---a atomowa" (skarga) do Prezesa UKE w Warszawie na działanie delegatury w Siemianowicach.
- Przygotowuję pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich o dyskryminację.
Czy to normalne, że operator może blokować opłacone usługi bez żadnej podstawy w regulaminie (przejrzałem go, nie ma tam słowa o upadłości)? Czy ktoś z Was walczył z Play o "odcięcie" od samoobsługi?
Będę wdzięczny za wykopanie – może rzecznik Play poczuje się do odpowiedzi, skoro ich BOK i UKE mają mnie za nic.
#play #uke #prawo #telekomunikacja #upadlosckonsumencka #absurd #afera
2. Będziesz się z tym bujał przez kolejne miesiące, nie ważne czy napiszesz do UKE czy do Prezydenta, dla nich jesteś jakimś kolejnym numerkiem w tysiącach zgłoszeń które mają za zadanie jak najszybciej zamknąć.
3. Nie rozumiem dlaczego w 2025r. ludzie nadal podpisują umowy z operatorem, skoro za urządzenia i tak
@w9rT_wv_bIAn37l: i mniej problemów, żadnych umów, terminów, rachunków czy ofert. Ustawiasz doładowanie cykliczne i zapominasz o temacie.
Upadłość konsumencka to legalna, sądowa procedura, na którą trzeba mieć zgodę Sądu. Nie jest to 'ucieczka', ale rzetelne rozliczenie się z przeszłością pod nadzorem Syndyka. Sąd uznał, że mam do tego prawo, a ja realizuję plan spłaty.
Moja upadłość nie dotyczy umowy z Play. Ta umowa jest nowa, czysta i od pierwszego dnia opłacana wzorowo. Syndyk o
Wszystko sie opiera na dowodzie społecznej słuszności, chęci potwierdzenia sie w grupie itd, a nie na rzetelnym ogranianiu faktów. Czasem jak na to patrze, to wygląda jak dręczenie kozła ofiarnego w
Może zrezygnuj z ich usług dla ich dobra.
Blokowali mi numer z tytułu nieopłaconej faktury mimo braku zaległości.
To było kilka lat temu, wytrzymałem do końca umowy i przeniosłem numer.