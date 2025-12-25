Cześć Mirki i Mirabelki,

Piszę to, bo ręce mi opadły. Może ktoś z Was miał podobny problem lub podpowie, jak jeszcze docisnąć korpo-absurd.

W skrócie:

Jestem w upadłości konsumenckiej (czyszczenie spraw z przeszłości).

Mam abonament w @play_polska (tylko usługi, zero rat, zero długu u nich).

Płacę rachunki z wyprzedzeniem – obecnie mam u nich nadpłaty (od samego początku obowiązywania umowy).

Play odciął mi dostęp do Play24 (aplikacja i WWW). Nie mogę włączyć pakietów, sprawdzić zużycia, nic.

Absurd nr 1: Play twierdzi, że blokady są wynikiem Prawa Upadłościowego i że to "Syndyk decyduje". Moja Pani Syndyk puka się w czoło i wysłała im pismo, że ona nie ma nic do mojej komórki i mają mi to odblokować. Play ma to w nosie.

Absurd nr 2: Zgłosiłem sprawę do UKE. Delegatura w Siemianowicach Śląskich odpisała mi właśnie, że "zamykają sprawę", bo... zadzwonili do Play, a pracownik Play powiedział im przez telefon, że u mnie wszystko działa i nie mam żadnych blokad.

Mam screeny z dzisiaj – blokady jak były, tak są. Play perfidnie skłamało urzędnikom państwowym w żywe oczy (albo raczej do słuchawki), a UKE uznało, że skoro korporacja tak mówi, to pewnie tak jest.

Co zrobiłem:

Poszła "b---a atomowa" (skarga) do Prezesa UKE w Warszawie na działanie delegatury w Siemianowicach.

Przygotowuję pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich o dyskryminację.

Czy to normalne, że operator może blokować opłacone usługi bez żadnej podstawy w regulaminie (przejrzałem go, nie ma tam słowa o upadłości)? Czy ktoś z Was walczył z Play o "odcięcie" od samoobsługi?

Będę wdzięczny za wykopanie – może rzecznik Play poczuje się do odpowiedzi, skoro ich BOK i UKE mają mnie za nic.