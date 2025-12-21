40 lat The Goonies!
The Goonies zrodziło się w stajni kalifornijskiego Datasoftu, założonego w 1980 roku przez niesamowitego Patricka Ketchuma. Powstało na komputery ośmiobitowe, w tym na małe Atari, stając się na ten komputer jedną z najbardziej pożądanych gier.DigitalFreak
Komentarze (27)
najlepsze
Zresztą, Goonies to też jeden z moich ulubionych filmów tamtych lat. Oglądałem dziesiątki razy.
Muzyka, klimat, wiele wątków i zróżnicowanych lokacji.
