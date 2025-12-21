Uwielbiam ten film nawet jak jeszcze dlugo nie rozumiałem co oznaczał jego tytuł. Pamiętam jak w 2 klasie podstawówki każdy kto miał możliwość miał przynieść ulubiony film na vhs do szkoły dla pani, ktora potem obejrzy i wybierze aby cała klasa obejrzała. Dałem jej Goonies no i stwierdziła, że fajny ale nie nadaje się jeszcze dla reszty dzieci (mieliśmy wszyscy po 7-8 lat). Skończyliśmy z jakąś bajka drętwą typu pocahontas :/