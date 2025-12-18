Niebezpiecznik: Błąd, który pozwalał za darmo zamawiać jedzenie z cateringu
Aplikacja pozwalała na złożenie zamówienia i anulowanie go. Po anulowaniu użytkownikowi naliczały się punkty lojalnościowe o równowartości kwoty zamówienia. Punkty mogły być wykorzystywane do opłacenia kolejnych zamówień.Marcepanowy_Detektyw
Bez komentarza. Chłop znalazł mega poważną lukę i jeszcze sami mu nic nie chcieli dać, musiał się ktoś upomnieć.
Komentarz usunięty przez moderatora
@Buckshot_00: pewnie znaleźli błąd w aplikacji wykopu ( ͡º ͜ʖ͡º)
A co do Vikinga to nie polecam, przekłamują na składnikach makro, kiedyś miałem małą bułkę grahamkę, ze schabikiem i serkiem, która podobno miała 50 g białka 😂 w ramach reklamacji przeprosili i powiedzieli, żeby na przyszłość odesłać im zapakowane i nienaruszone danie 😂 praktycznie codziennie są takie przypadki, gdybym miał wszystko odsyłać, to chodziłabym bez jedzenia.
@mpitas3: To akurat norma i niestety, ale bardziej zaskakującym byłoby jakby ktoś napisał, że ta i ta dieta pudełkowa są uczciwe i wszystko się u nich zgadza. A jak do tego miałoby być smacznie, zdrowo i niemonotonnie to nie wiem czy znalazłby się choćby jeden catering, który spełniałby to wszystko. A jeśli tak to aż boję się pytać