Linux Gnome zakazuje rozszerzeń tworzonych przez AI.Kodowanie Vibe obniża jakość
Projekt GNOME oficjalnie zakazał publikowania kodu generowanego przez sztuczną inteligencję w Bibliotece Rozszerzeń GNOME. Repozytoria są zalewane przez programistów vibe, a autor rozszerzenia nie potrafi później wyjaśnić działania własnego projektu, co utrudnia audyt i zapewnienie bezpieczeństwa.jestemjakijestem1212
Komentarze (50)
Tak powinno być. Nie ma już i nie będzie zbytnio możliwości, żeby pisać cały kod ręcznie z głowy - chodzi o czas.
@jacke: W zależności co i kto pisze, pisanie z głowy potrafi być szybsze :P
Zdaje się teraz są firmy co maja już problem z Bug Bounty bo wiele z ticketów to wygenerowany przez AI szajs, który tylko zapycha moce przerobowe ludzi.
Dziś: 40% czy ileś kodu w Microsofcie jest pisania przez generatory haiku co nazywa się AI przez co mieliśmy już taki r--------l od niemożliwości zamknięcia Taskmenagera co ponownie uruchamiał się -
Autor artukuły: Miłośnik technologii, ale tylko tej stymulującej rozwój. Zatwardziały fan PC i wolnego oprogramowania. Przeciwnik cenzury i aplikacji z krótkimi filmikami.
Ja: Programista, programuję od ponad 30 lat. Absolwent AI-Dev 2025. Solidny background matematyczny. Udzielał korepetycji z sieci neuronowych na Poljapie, zanim narodziło się pojęcie LLM.
Dokładny
Linux Gnome? Kodowanie Vibe? Czy ten artykuł pisało AI? XD
@PepikPL: I dlaczego nie ma nic o Windows Gnome? To napewno AI!
Artykuł wzięty i przetłumaczony bez podania źródeł
https://www.notebookcheck.net/Gnome-Linux-desktop-bans-vibe-coded-extensions-over-AI-slop-code.1187939.0.html
