Stracił prawo jazdy na rok, bo wrzucił filmy na instagrama
Stracił prawo jazdy na rok, bo sam dostarczył policji dowody, chwaląc się w relacjach cieszeniem się samochodem. Anonimowy donos ze zrzutami ekranu wystarczył, by uziemić go za całą serię wykroczeń.dashcambandit
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
Chłop zgrywa milionera i człowieka sukcesu, pozuje do aut z wypożyczalni, ubiera podróby drogich marek, wypożycza jakieś małe jachty na godziny w 10 osób, a kto go zna, ten wie, że chłop prywatnie jeździ starą, 15-letnią A4 z jakimś k---a 2.0 (xD Zazdrościmy oczywiście mu wszyscy), mieszka w małym wynajętym mieszkaniu na obrzeżach Gdańska w typowej patodeweloperce, a po powrocie z emigracji
@polski-krytyk: to w sumie i tak nie ma znaczenia
o----------z + jestes glupi i sam to dokumentujesz = fuck around and find out
@Edisni: nie wnikaj w ten temat, bo prawda może rozzjebbać ci mózg
Osobiście, wole żeby debile jednak nie mieli prawa jazdy po polskich drogach.