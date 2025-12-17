Agresja na drodze osiąga nowy wymiar
42-letni siedzący za kierownicą mercedesa strzelił do samochodu iveco, który znajdował się na sąsiednim pasie ruchu. Powodem było to, że kierowca busa stanął na czerwonym świetle, co było zgodne z przepisami. Uszkodzona została szyba i drzwi auta.DzonySiara
@Miszczu_wszystkiego: takie same plugastwo w togach sądziło Pileckiego czy Nila. Metody sądownicze prosto z dna kacapskiego piekła, przywiezione na tankach.