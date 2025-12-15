Nie ma chętnych do prowadzenia postępowania przeciwko ex komendantowi policji
"Patrol zatrzymał samochód na ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach, a wynik badania dał ponad dwa promile alkoholu. Za kierownicą siedział Sławomir W., czyli komendant Straży Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. " - ale dookoła sami koledzy więc kto ma sądzić Sławka?Griev
Komentarze (46)
Oczywista sprawa 2 promili za kółkiem i żaden z jaśnie wielmożnych panów prokuratorów, nie widzi moralnego obowiązku, procedowania tematu zgodnie z oczywistymi standardami.
"Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w
@ordynarny_cham: https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/noga-sie-komus-powinela;1104.html
Hmm w sumie to chyba
Już od dawna twierdzę, że łamaniem prawa przez osoby które powinny stać na straży tego prawa(choć nie tylko ich, a wszystkich funkcjonariuszy, urzędników