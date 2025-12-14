14 grudnia roku 1942 - pacyfikacja Komarów-Osady przez Niemców i Ukraińców.
14 grudnia roku 1942 oddziały Niemców i ich ukraińskich kolaborantów dokonały pierwszej pacyfikacji wsi Komarów-Osada. Druga akcja nastąpiła miesiąc później. W wyniku obu działań zamordowano ponad 50 osób, w tym wiele kobiet i dzieci.Bobito
Generalnie ten jazgot o ekshumacje, które rzekomo są wstrzymywane to jedno z tych bardziej debilnych hasełek powtarzanych przez brauniarstwo po kacapskich trollach. Żaden nie pomyśli, że mówi o przekopaniu połowy Ukrainy celem wydobycie prawie 200 tysięcy zwłok w celu nie do końca wiadomym - chodzi wyłącznie o
@Zwiedzam: Ta która zrobiła z nas sługów narodu ukraińskiego?
Jeżeli
Jesteśmy zwykłymi ludźmi, nie gryziemy i zwykle nie zachowujemy się agresywnie. Co ty na to?