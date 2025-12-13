Minęło 15 lat od tajemniczego zniknięcia twórcy Bitcoina Satoshi Nakamoto
Dzisiaj, 13 grudnia 2025 roku, mija dokładnie 15 lat od ostatniej publicznej aktywności Satoshi Nakamoto, enigmatycznego twórcy Bitcoina. Ten pseudonimowy geniusz, którego prawdziwa tożsamość pozostaje nieznana, zniknął z sieci 13 grudnia 2010 roku, pozostawiając po sobie rewolucyjną technologię.digital-nexus
Komentarze (73)
najlepsze
Zakładając oczywiście, że Satoshi to człowiek (jeden). W co osobiście nie wierzę.
Historia o banknocie 100 dolarów – krótkie podsumowanie
Mała wioska jest w kryzysie.
Każdy jest winien 100 dolarów komuś innemu.
Rolnik
Równie dobrze mogliby wszyscy usiąść w barze, pogadać i stwierdzić, że nie ma o co kruszyć kopii bo wszyscy są kwita i umorzyć sobie długi :)
To tak jakbym ja kupił fajki koledze i byłby mi on winny 20 zł.
A w inny dzień to on by mi
co?
to oni stworzyli SHA-256 ( używany przez BTC
art NSA z 1996 o „Anonymous Electronic Cash
perfekcyjny kod i BTC v1.0 - niemozliwe aby jedna osoba była w stanie to zrobić
...
Opie google nie używamy?
https://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/money/nsamint/nsamint.htm
Tka narpawdę czy to ma jakieś znaczenie?