Na+ (Plus) Fleet jest przeznaczonym do zastosowań motoryzacyjnych zamiennikiem typu drop-in i nie wymaga żadnych modyfikacji pojazdu. Jest zamiennikiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o napięciu roboczym od 8 V do 14,4 V. Wytrzymuje ponad 5000 cykli oraz pracę w zakresie -40C do 60C.