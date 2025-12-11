Unigrid prezentuje Sodowy-Jonowy zamiennik akumulatorów samochodowych 12V
Na+ (Plus) Fleet jest przeznaczonym do zastosowań motoryzacyjnych zamiennikiem typu drop-in i nie wymaga żadnych modyfikacji pojazdu. Jest zamiennikiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych 12 V o napięciu roboczym od 8 V do 14,4 V. Wytrzymuje ponad 5000 cykli oraz pracę w zakresie -40C do 60C.Jossarian
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 37
- Odpowiedz
Komentarze (37)
najlepsze
https://www.amazon.com/stores/page/69FBA8E1-51A6-400C-B6DB-BA32D5467B01?tag=nbcnewsnet-20
===========
Akumulator Na⁺ Fleet został zaprojektowany dla szerokiej gamy pojazdów i urządzeń korzystających ze standardowych akumulatorów rozruchowych 12 V — w tym samochodów, pickupów, motocykli, wózków golfowych, skuterów śnieżnych, wózków widłowych, autobusów oraz systemów 12 V w pojazdach hybrydowych i elektrycznych. Dzięki zastosowaniu uniwersalnych rozmiarów ogniw obsługuje różnorodne konfiguracje dopasowane do różnych form, umożliwiając partnerom oferowanie akumulatorów rozruchowych sodowo-jonowych jako bezpośredniego zamiennika akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Kluczowe cechy akumulatora Na⁺ Fleet
* Zaawansowana chemia sodowo-jonowa: Niezwykle
@awres: W dzisiejszych czasach myszka komputerowa ma już przetwornice a ich wydajność jest taka że zasadniczo mniej się na tym traci niż na robieniu elektroniki pod zmienne napięcie.