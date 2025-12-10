Kibole Lecha pobili niepełnosprawnych kibiców Śląska Wrocław
Zaatakowano grupę kibiców niepełnosprawnych, którzy od lat odwiedzają spotkania WKS-u._RaveN
Komentarze (45)
Informacja nieprawdziwa, pobici zostali opiekunowie, a nie niepełnosprawni więc tytuł wprowadza w błąd i jest manipulacją.
Ps. Oczywiście pobicie osób pełnosprawnych też jest naganne.
może się chłopaki po prostu przygotowują do objęcia najwyższych urzędów w tym kraju, nie ma co robić afery
@sqorvel: "Batyr" jest kibicem Lechii Gdańsk, a ta ma przyjaźń ze Śląskiem Wrocław, więc nie wydaje mi się
@midpoint: Nie powinno być dyskryminacji. Każdy Polak zasługuje na w------l od prawdziwych Polaków
Nawet nie potrafię wskazać - na jakim szczeblu ewolucji znajdują się te indywidua.