Gigantyczna kara dla operatora Play. Rabaty z "podwójnym dnem"
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na operatora sieci Play, firmę P4, karę w wysokości ponad 108 milionów złotych. Dodatkowo spółka została zobowiązana do zwrotu konsumentom nienależnie pobranych opłat.Bobito
A na playu ladowalo scamowa strone.
Potem test na stronie cert.pl wykazal ze moim tel na play’yu brak filtrowania a na oragne jest. Wiec smiem twierdzić ze filtruja. Choc cena kosmos..