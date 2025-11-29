Mercosur zniszczy nasze rolnictwo i zdrowie. Rolnik Cezary Wincenciak ostrzega.
O tym mówi rolnik Cezary Wincenciak: Co będzie oznaczało dla nas wejście w życie umowy Mercosur? Czy skorzystamy na tańszej żywności? Czy produkty rolne sprowadzane z Ameryki Południowej są zdrowe i bezpieczne? Czy Unia chce zaorać europejskie rolnictwo? Czy możemy to powstrzymać?Kam3l
Komentarze (23)
@MrPoland: Nie wiem czy ktoś zauważył, ale polskie rolnictwo to generalnie zawsze wszystko niszczy, nawet jak dostają jakieś dotacje po których kupują ciągniki za pół miliona.
Pewnie powiecie, że szur powinien wystąpić u Rymanowskiego. No był u niego jakiś czas temu.
@snup-siup: Oświeć, kto?