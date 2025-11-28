Tokio 2025. "Ta cisza jest przykra"
Trwają Igrzyska Olimpijskie Głuchych. Polscy sportowcy zdobyli już 19 medali. W mediach cisza.Gienek-Kielbasa
71
Komentarze (71)
najlepsze
Jedyne co to trzeba zastąpić sygnał startowy startowy na świetlny....
Bardzo mało jest sportów indywidualnych gdzie głuchota by dyskwalifikowała. Chyba najmniej istotny w dzisiejszych czasach zmysł. Wielu ludzi się z głuchymi identyfikuje i popierdziela po ulicach w pełnych słuchawkach nie słysząc samochodów i reszty świata
Zjawisko ma nawet swoją nazwę w literaturze „dismay over cochlear implant” albo „audism from within” – czyli rodzaj dyskryminacji
Niesłyszący "olimpijczycy" mierzą się np. w kręglach.
Trudno pojąć na czym polega trudność gry w kręgle dla niesłyszących, ale cóż...
Sensowniejsze wydają się słynne "szachy dla debili", o których opowiadał prześmiewczo Korwin, bo debilizm rzeczywiście znacząco utrudnia grę w szachy, więc można byłoby robić kategorie z widełkami IQ (np. 65-69).
@Papinian Oni się mianują zwykłymi mistrzami świata że cię tak to boli? Jak są mistrzostwa Polski to też się zastanawiasz na czym polega trudność gry w kręgle dla Polaków?