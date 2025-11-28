Muzeum twarożków ołomunieckich - najbardziej śmierdzących serów w Czechach
Muzeum twarożków nie znajduje się w samym Ołomuńcu, ale w położonych niedaleko Loszticach. Serki te popularne są nie tylko lokalnie, ale można je też kupić poza granicami Czech, w tym także w Polsce! Smakują ciekawie, nie zawierają prawie ogóle tłuszczu i ten zapach...jakub-juszynski
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Pokud budeš chtít přijet do Česka a Čech tak klidně mi napiš svůj "plán". Podpovim co ne a co ano.
Okamžitě editují to, protože zapomněl sem říct, že všichni Češi to ko ko tí. Na to nemůžeš zapomenout ;)