Steam wyrzuca, GOG przygarnia. Polska platforma ratuje kontrowersyjny horror
Grom z jasnego nieba dla fanów indie. Kiedy drzwi najpopularniejszego sklepu na świecie się zamykają, GOG otwiera swoje na oścież.IGNPolska
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Grom z jasnego nieba dla fanów indie. Kiedy drzwi najpopularniejszego sklepu na świecie się zamykają, GOG otwiera swoje na oścież.IGNPolska
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (17)
najlepsze
Co ty bredzisz? Na Steamie zawsze była zerowa kontrola jakości i wychodziły najgorsze crapy. Dalej tak jest. To już GOG bardziej filtruje te gry. Po prostu wprowadzili cenzurę na Steamie i tyle.
KONTROWERSYJNY HORROR! UWAGA!! XD. Cała promocja tej g---o gry się na tym opiera, KONTROWERSYJNY horror, lol. Ciekawe co tam specjalnie o------i. Może nawet nie chodziło o żadne (uwaga) KONTROWERSJE, ale może bylo tyle bugów, że pan steam powiedział "hola hola, weź to popraw i prześlij nam jak już będzie działać" i mamy klikalne nagłówki o cenzurze KONTROWERSYJNEGO horroru.