Jest pierwszy akt oskarżenia ws. Collegium Humanum
O 67 przestępstwach jest mowa w akcie oskarżenia przeciwko 29 osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum - podała Prokuratura Krajowa w czwartek. Chodzi przede wszystkim o przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumenrybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
to tak jak pod koniec lat 90 modne były studia typu "marketing, zarządzanie i unikanie wojska" na Uniwerystecie Wszechnauk w Babicach Dolnych, tysiak czesnego na semestr i podpis w indeksie
Ale w Poznaniu 1 dyrektor to ogarnia. We Wrocławiu jest Spółka Skarbu Państwa i Rada nadzorcza.
Także to jest ogromny paśnik. Łącznie z absurdalnym zapisem, że każda Spółka Z.o.o. w której jest publiczny udziałowiec wymaga powołania Rady Nadzorczej.
Nawet jak masz jakiś bieda start-up z uczelni do którego uczelnia dosypała groszem, to musisz powołać
Artur Górski, Karol Karski, Ryszard Czarnecki, śmietanka pisiorów, a pisuary w komentarzach jak zwykle próbują przyklepać swoją aferę innym.
hehe zaczęli się dobierać do d--y to szybciutko się "uczelnia" zawinęła