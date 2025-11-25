Pierwsza w Polsce kradzież głosu! Znany lektor pozywa firmę produkującą szamba
Jarosław Łukomski jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów lat 90., legenda polskich kaset VHS właśnie stał się bohaterem pierwszego w Polsce pozwu o kradzież głosu wygenerowanego przez AI.neverwinternights
