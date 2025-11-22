Każdy kluczowy element Windows 11 działa źle. Microsoft to oficjalnie potwierdza
Po czterech latach nieustannego łatania błędów i wdrażania aktualizacji, które często psuły stabilność systemu operacyjnego, Microsoft po raz pierwszy wprost przyznał, że niemal każdy kluczowy komponent Windows 11 działa w sposób odbiegający od założonego.FredOnizuka
Komentarze (92)
no tylko że to są systemy sprzed ćwierć wieku, systemu używające ułamka zasobów które zjada windows współcześnie.
Chcesz powiedzieć że przez 25 lat M$ się tylko zajmował skalowaniem wymagań sprzętowych zgodnie z postępem technicznym? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bo jak kojarzę że po drodze mieliśmy też parę udanych windowsów (np. XP SP2
- w żaden sposób się nie odnosisz do mojego postu
- za to jesteś w stanie obrazić mnie i jeszcze ponarzekać na polską naukę jakby temat był o niej
A temat zasobów poruszyłem z innego powodu - chciałem pokazać że kiedyś mając znacznie mniej potrafili zrobić działający OS a teraz nie potarfią testów ogarnąć tylko robia na produkcji.. Od
W Windows10 działały kluczowe elementy dobrze, Ale "zły system, musicie zmienić na 11, koniecznie, szybko, no zmieniajcie!„
@R4EMU: nie, nie ma takiej opcji z oficjalnym instalatorem. To, że RuFUS czy podobne przygotowujace pendrive instalacyjny mają dodatkową opcję "wstrzyknięcia" obejścia nie oznacza, że jest to nadal to sam "oficjalny" instalator.
Każda aplikacja żyje swoim życiem (zupełnie jak android), nie wiem jakim cudem taki syf zdobył taką popularność.
Jednak ostatnio zainstalowałem Manjaro i jestem lekko w szoku, jak tam wszystko działa elegancko.
Gdyby nie stare programy z Windy, to wywaliłbym to dziadostwo z dysku.
Na każdym z monitorów można sobie ustawić w innym miejscu pasek! Spróbujta tego w Windows 11…
ps. Dzisiaj używam macOS i Manjaro, które wystarcza mi w zupełności.
można właściwie skończyć z dyskutowaniem o LibreOffice i Wordzie, bo Worda, Excela czy Outlooka można dzisiaj odpalić w Chrome.
może nie z wszystkimi funkcjami ale dla 99% ludzi - wystarczy.