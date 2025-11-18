Polska obkupiła się w złoto. Świat patrzy z podziwem
Narodowy Bank Polski ma już ponad 530 ton złota, co daje 26 proc. rezerw i czyni nas jednym z najważniejszych globalnychmartty
Komentarze (66)
najlepsze
To ja poproszę moje 16 gram złota fizycznie
@nonofyour-bussines, w co tyle grasz? 16 gramów:
• 0,1 grama
• 1 gram
• 2 gramy
• 5 gramów.
@nonofyour-bussines: Idąc twoim nieprzemyślanym (byle było na twoje - jak to na Wykopie) tokiem rozumowania, dodaj jeszcze inne obce wyrazy:
komputer, sport, harcerz, centrum, cmentarz, ołtarz, pistolet, zamek, diabeł, fryzjer, szpital, cegła, rura, warsztat, biuro i dziesiątki innych.