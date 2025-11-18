Kiedyś miałem kolegę który był dla mnie jak brat ale kiedy zaczął handlować używkami to musieliśmy się rozejść.Mamy nawet wspólne fotki z wakacji kiedy byliśmy jeszcze przyjaciółmi.Gdyby Żurek miał takie same poglądy jak Szmydt to Ziobro nie musiałaby robić zamiany.Samo usunięcie Żurka przez Ziobre oznaczało ze Żurek nie chce wchodzić w układy z pisowskimi bolszewikami.