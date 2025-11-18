Farsa w krakowskim sądzie. Wylosowano sędzię do sprawy jej byłego męża.
Ze spraw przeciwko prawnikowi wyłączyło się już 14 sędziów, a wiceminister sprawiedliwości Mazur jeszcze jako sędzia uznał, że dla czystości sytuacji adwokat w ogóle nie powinien być sądzony w apelacji krakowskiej. Mimo to kilka tygodni temu do sprawy o alimenty prawnika wylosowano jego byłą żonę.gerwazy-oko
Komentarze (17)
Tutaj widać jak powiązania i znajomości rozsadzają ten system od środka.
Ewidentny brak kontroli i sprawiedliwości.
To losowanie nic nie wynosi, losujesz wśród takich samych sędziów.
@eldoopa: w koncu zyjemy w kraju w ktorym taki typ jak Szmydt funkcjonowal wiele lat w polskim sadownictwie bez przeszkod
https://wpolityce.pl/polityka/736152-szmydta-do-wsa-rekomendowal-min-zurek-ciekawe-dokumenty
? Ile płacą za takie przekręcanie? Wyplusowany?
Kiedyś miałem kolegę który był dla mnie jak brat ale kiedy zaczął handlować używkami to musieliśmy się rozejść.
Mamy nawet wspólne fotki z wakacji kiedy byliśmy jeszcze przyjaciółmi.
Gdyby Żurek miał takie same poglądy jak Szmydt to Ziobro nie musiałaby robić zamiany.
Samo usunięcie Żurka przez Ziobre oznaczało ze Żurek nie chce wchodzić w układy z pisowskimi bolszewikami.
a to i tak bezwzględna przyczyna odwoławcza więc robienie afery z d--y dla plebsu by miał czym się ekscytować ¯\(ツ)/¯
tak to się robi i dobrze, że tak się to robi, bo sędzia może zostać odwołany w trakcie otwartego postępowania a nie z d--y bo komuś się tak wydaje
co to znaczy wycofało ? sędzie jak dostaje sprawę to nie może sobie powiedzieć, że on tego nie bęzie robił i p------i, musi już po losowaniu zaistnieć jakaś przyczyna
Na szczęście rzeczywista sytuacja okazała się nie mniej porąbana.