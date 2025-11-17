Babiloński hymn sprzed 3 tysięcy lat odzyskany dzięki AI
Zespół badaczy z Niemiec i Iraku ogłosił właśnie, że udało się zrekonstruować babiloński hymn sprzed trzech tysięcy lat.starnak
-Nad rzeką Eufrat pola pokrywają się ziołami i kwiatami, stada pasą się na zielonych łąkach, a bogactwo jest rozdzielane i pomnażane
-Na bank chodziło o zioła i kwiaty?
- Masz rację chodziło o palmy daktylowe i figowce
Znalezisko mówi o znalezieniu dalszych fragmentów i rekonstrukcji.
A ty wklejasz jakieś stare metalowe g---o.
@gigadude: AI to nie tylko chat boty. Mogli np przeszukiwać znane teksty w poszukiwaniu tych fragmentów. Coś czego człowiek mógłby nie zrobić, przez gigantyczną ość materiału i to jak najbardziej jest sensowne zastosowanie AI. Tutaj jest to jako clickbait, bo się jedynie "wspomagali". Mało co
@Gjbgghbhhjj: dl ciebie jakieś stare metalowe g---o, a oni już w latach 90tych bez Ai wszystko rozkminili. Zresztą poczytaj badania, jest wszystko o dawnych Bogach, Enki, Alalu, itp. Tylko AI, źle to odczytało, bo pomyślało, że chodzi o żywioły takie jak woda, ziemia, ogień.
PS. Zluzuj porty, jaja sobie z Ciebie robię.
@masz_fajne_donice: To by wyjaśniało czemu ich nie skończyłeś. ;)
Naukowcy już w 1978 temat ogarnęli