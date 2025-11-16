Katar, rak, łupież - na co chorowały dinozaury?
Pomijając urazy mechaniczne, dinozaury cierpiały na szereg chorób takich jak katar, nowotwory, łupież czy zakażenia pasożytnicze. W tym odcinku analizuję choroby dinozaurów i odpowiadam na pytanie skad to wszystko wiemy?NaukowoTV
Spodziewanym jest, że gatunki, które są większe - słonie, wieloryby itd. z racji posiadania dużo większej ilości każdego rodzaju komórek powinny zapadać na nowotwory częściej, niż np. ludzie (przecież każda komórka może mutować, a masywne zwierzęta mają ich więcej). Ale tak się nie dzieje. Wieloryby i słonie dużo rzadziej zapadają na nowotwory niż ludzie.
Ssaki długowieczne i masywne wykształciły w drodze ewolucji wiele mechanizmów, w tym odpornościowych i genetycznych, które chronią je niejako przed przedwczesną śmiercią. Chociaż dieta śmieciowa ludzka pewnie wpłynęłaby na częstsze mutacje, to niektóre z tych zwierząt posiadają geny, które np. powodują terminację podejrzanych i zmienionych genetycznie komórek.
Niewiele wiemy o dinozaurach, nawet odwłosienie u nich odkryto stosunkowo niedawno