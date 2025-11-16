Jeszcze nie oglądałam, ale warto mieć na uwadze Paradoks Peto.

Spodziewanym jest, że gatunki, które są większe - słonie, wieloryby itd. z racji posiadania dużo większej ilości każdego rodzaju komórek powinny zapadać na nowotwory częściej, niż np. ludzie (przecież każda komórka może mutować, a masywne zwierzęta mają ich więcej). Ale tak się nie dzieje. Wieloryby i słonie dużo rzadziej zapadają na nowotwory niż ludzie.