Chory lub z nadwagą? Możesz nie dostać wizy do Stanów Zjednoczonych
Stany Zjednoczone wprowadzają kontrowersyjne zmiany w polityce wizowej. Najnowsze wytyczne Departamentu Stanu nakazują astarnak
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Stany Zjednoczone wprowadzają kontrowersyjne zmiany w polityce wizowej. Najnowsze wytyczne Departamentu Stanu nakazują astarnak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (53)
najlepsze
Czy to może rasizm/ksenofobia i niepoprawne politycznie dbać o bezpieczeństwo obywateli i o nieobciążanie służby zdrowia przez przyjezdnych?
Zdrowie obywatela to koszt który nasz biznes jest gotowy ponieść. Także bezpieczeństwo.
Dlatego PIS wpuszczał, PO wpuszcza (ciekawe swoją drogą jaki status na dziś) i dlatego inne partie też będą wpuszczać. ¯\(ツ)/¯
Polski rolnik/produkty rolne muszą spełniać normy, wymogi UE /ukraińcy mogą hodować swoje roślinki szlamem z Czarnobyla i nie muszą się przejmować czymkolwiek
tobie nie wolno stwierdzać faktu/mówić prawdy - lewakom wolno kłamać, manipulować i wszystko jest ok
Czego nie rozumiesz?
2. Tylko człowiek bardzo nieroztropny pojedzie do USA bez wykupionego dobrego ubezpieczenia.
3. A może by tak wzajemność wprowadzić? Czy obecnie USA wypłaca jakieś odszkodowania europejskim systemom opieki zdrowotnej gdy Amerykanin w Europie potrzebuje pomocy medycznej?
W ogóle dla mnie to trochę żałosny ruch ze strony USA bo widać że martwią się chyba tylko o to żeby amerykańskie koncerny medyczne nie były w plecy (bo wątpię że płaci za takiego gagatka z zagranicy państwo) bo jednocześnie mają totalnie w pompie zdrowie własnych obywateli.
A co do Polszy to mamy jeszcze fajniej bo wystarczy ze ktoś raz zapłaci NFZ i już
mnie i tak nie wpuszczą do USA za neuroróżnorodność antysemityzm i za postowanie memów z Gej di wansem
i buli kilka stów bo bagaż przekroyczyl 1-2kg
a wchodzi tłusta świnia co sama w sobie na czysto waży 150kg... elo
A potem jeszcze wsiądzie i niby placisz za siedzenie a takie coś zajmuje swoje i dwa obok siedzenia wylewającym sie tłuszczem na sąsiadujące miejsca..
Tu usa ma najwięksy problem z nadwagą :)
do usa nie wiedziesz