Tajfun uderzył w główną wyspę Filipin. Nagrania przerażają
Supertajfun Fung-wong dotarł na Luzon, główną wyspę Filipin. Dwie osoby zginęły, a ponad milion ewakuowano. Wiatr w porywach osiąga prędkość 230 km/h na godzinę i według lokalnych służb - może przejść przez cały archipelag. Mieszkańcy zagrożonych regionów najbardziej obawiają się powodzi. Na nagraniStopa_Szopa
Komentarze (20)
mam tam 2 domy i buduje nastepne wiec troszke sprawdzam co sie dzieje.
Co do tajfunow to kiedys bylem na Puerto Galera (siedzialem tam ponad msc bo robilem kurs divemaster)i jakus tajfun szedl bo lodki zabierali i troche panikowali, potem bylo
A tutaj grubo poleciało
Ps. Jak tam Melissa z Jamajki? Jak.zwykle szum pismaków o katastrofie/rzezi przed dojściem do wyspy, a po uderzeniu Cichosza bo już nie było o czym pisać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Eksperci z bożej łaski (komentujący) już nie lamentowali o tragedii, bo wyspy jednak nie przeorało, a i tylko 40 kilka ofiar
