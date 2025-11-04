Na niebie w całej Polsce pojawiły się dziś świecące obiekty. W sieci pojawia się setki komentarzy internautów, którzy również widzieli dziwne światła na niebie. W okolicach Kielc od kilku godzin latał helikopter oświetlający tereny. Jak pisze świadek pojawiła się również policja i wojsko.