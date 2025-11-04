Na niebie w całej Polsce pojawiły się dziś świecące obiekty. W sieci pojawia się setki komentarzy internautów, którzy również widzieli dziwne światła na niebie. W okolicach Kielc od kilku godzin latał helikopter oświetlający tereny. Jak pisze świadek pojawiła się również policja i wojsko.
Na ten moment brak oficjalnego komentarza w tej sprawie.
źródło: https://www.facebook.com/oczamistrazaka998
Chyba nie mieszkasz w Polsce (✌ ﾟ ∀ ﾟ)☞
Być może to ekipa która doprowadziła do powstania 3I/Atlas
@mk321: To kometa międzygwiezdna która aktualnie przelatuje przez układ słoneczny i wielu szurów twierdzi, że to statek kosmiczny obcych.
https://en.wikipedia.org/wiki/3I/ATLAS
A więc to nie są płonące kulę gazowe oddalone o miliony mil?