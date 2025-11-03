Media: ETS2 może podwyższyć ceny energii w Polsce
- Po wprowadzeniu ETS2, ceny (ogrzewania - red.) w trzech milionach gospodarstw domowych w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 150 proc. Dlatego Polska należy do najzagorzalszych przeciwników ETS2 - powiedział telewizji NTV Bernd Weber, szef think tanku Epico Klima-Innovation z siedzibą w Brukseli i BerlKapitanTorpedal
@RuchaczSpychacz: no tak, ci co się ogrzewają elektryczną pompą ciepła - napędzaną czystym prądem z czystej elektrowni Bełchatów z czystego węgla - to nie smrodzą.
W samym 2022 r. spółki zapłaciły ponad 31 mld zł za te uprawnienia. Artykuł poniżej:
https://energia.rp.pl/co2/art39058741-spolki-placa-miliardy-na-zakup-uprawnien-do-emisji-co2
Czyli za 2022 rok - dochód budżetu - 23 mld złotych (zgadza się z wklejonym
szkoda że nie rząd
Na 100% podwyższy.
Ale spokojnie, trzeba dokręcić, Polak wytrzyma.
Myślicie, że ludzie zamontowaliby sobie gaz w bloku, gdyby do tego nie zachęcali? Albo nie było jedynym dostępnym źródłem ciepła w okolicy? Bo nie ma jak podłączyć
@CzlowiekzBlizna7: gazu też planują zakazać tak samo jak węgla