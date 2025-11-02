Windows 11: Jak zainstalować z kontem lokalnym?
Podczas instalacji Windows 11 wielu użytkowników natrafia na obowiązek logowania do konta Microsoft. Na szczęście istnihitxol
- #
- #
- #
- #
- #
- 43
- Odpowiedz
Podczas instalacji Windows 11 wielu użytkowników natrafia na obowiązek logowania do konta Microsoft. Na szczęście istnihitxol
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (43)
najlepsze
to jakaś forma b d s m?
@krol_europy: Przeczy tej hipotezie brak 'safe word" i obopólnej przyjemności... reszta w sumie się zgadza ;)
@Boobees: co xD
A potem explorer patcher by win 11 wygladał jak 10 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
oobe\bypassnro
Chyba, że już nie działa?
A artykuł sugeruje użycie Rufusa by zrobić już gotowy obraz systemu do instalacji
@ukradlem_ksiezyc: Wypróbuj Cinnamon, pewnie da się doinstalować do Ubuntu.... albo pchaj się w Debiana Stable... to najbardziej bezproblemowe distro bo... pracuje na serwerach więc programiści mają motywację żeby po prostu działało
@ukradlem_ksiezyc: Nie, nie trzeba, wystarczy sobie takie "templatki" przygotować:
https://fedoramagazine.org/creating-using-nautilus-templates/