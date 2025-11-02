Hity

tygodnia

Wyrzucał śmieci, a po zwróceniu uwagi staranował auto
Wyrzucał śmieci, a po zwróceniu uwagi staranował auto
3872
Afera: Jak lekarze organizują lobbing na zamkniętych grupach
Afera: Jak lekarze organizują lobbing na zamkniętych grupach
2587
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
2520
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
2316
Biedronka bezczelnie sprowadza korniszony z Indii!
Biedronka bezczelnie sprowadza korniszony z Indii!
2128

Powiązane tagi